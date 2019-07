Giây phút sinh tử của các tài xế Grab bị cướp kề dao vào cổ

Ngày 29/7, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã thông tin chi tiết về vụ tài xế xe ôm công nghệ bị đối tượng Trần Anh Hoàng (SN 1996, quê Hà Nội, không có nơi cư trú ổn định) dùng dao tấn công, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Linh Đông.

Anh Hóa vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại vụ việc.

Vẫn chưa hết sợ hãi sau vụ việc, anh Hoàng Tiến Hóa (SN 1989, quê tỉnh Quảng Bình, là tài xế xe ôm công nghệ) cho biết, khoảng 10h00 tối qua (28/7) anh điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter lưu thông trên quốc lộ 1, hướng ngã 3 Vũng Tàu về hướng TPHCM.

Khoảng 22h00 tối ngày 28/7, Hoàng đi bộ trên quốc lộ 1 đoạn gần cầu Đồng Nai (giáp giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương) thì phát hiện anh Hoàng Tiến Hóa (SN 1989, quê tỉnh Quảng Bình) là tài xế xe ôm công nghệ điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Exciter màu xanh từ hướng ngã 3 Vũng Tàu về hướng TPHCM.

Khi đến cầu Đồng Nai (giáp giữa tỉnh Đồng Nai và Bình Dương) thì đối tượng Hoàng đang đi bộ, vẫy tay gọi anh dừng xe lại và yêu cầu chở về khu vực chợ Thủ Đức với giá hơn 60 nghìn đồng. Sau đó, theo sự chỉ đường của Hoàng, anh Hóa chở đối tượng đến đường 40 (phường Linh Đông, quận Thủ Đức). Đến trước căn nhà trên đường 40 (khu phố 6, phường Linh Đông) thì Hoàng dùng dao tấn công tài xế xe ôm để cướp tài sản.

“Ngay khi vừa dừng lại, đối tượng vẫn ngồi phía sau rồi hỏi tôi bao nhiêu tiền để trả nhưng hắn không lấy tiền ra trả mà móc từ trong tay áo khoác bên phải 1 con dao Thái Lan kề vào cổ sau gáy của tôi…” anh Hóa kể lại.

Trong giây phút sinh tử, anh Hóa quay lại và dùng tay trái tước con dao trên tay của tên cướp và lưỡi dao đâm trúng tay trái của anh Hóa. Sau đó, cả 2 giằng co và anh Hóa đã quật ngã đối tượng, đồng thời tri hô “cướp, cướp” để người dân xung quanh đến hỗ trợ, giao cho Công an phường Linh Đông.

“Mấy nay tôi có đọc báo và xem tin tức trên mạng, biết 1 số trường hợp tài xế chạy xe ôm công nghệ bị cướp nên cũng đề phòng. May mà thương tích ở cổ sau gáy và ở bàn tay trái của tôi không gây nguy hiểm đến tính mạng..” anh Hóa chia sẻ.

Tài xế xe ôm công nghệ liên tiếp gặp cướp

Tại công an quận Thủ Đức, Trần Anh Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Hoàng khai, do không có tiền để tiêu xài nên đối tượng Hoàng nảy sinh ý định giả vờ thuê tài xế xe ôm công nghệ để cướp tài sản.

Đối tượng Trần Anh Hoàng tại cơ quan công an.

Theo Công an quận Thủ Đức, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 20 ngày, trên địa bàn quận liên tiếp xảy 2 vụ các đối tượng dùng dao khống chế tài xế xe ôm công nghệ để cướp tài sản và lực lượng công an đều nhanh chóng phá án, bắt gọn các hung thủ. Điều đáng nói là cả 2 vụ cướp đều do sự thiếu cảnh giác của người hành nghề chạy xe ôm công nghệ.

Theo đó, các đối tượng dù chọn “mục tiêu” gây án là những tài xế xe ôm công nghệ sử dụng nhưng không đặt qua hệ thống (App) vì sợ tung tích dễ bại lộ, mà đón dọc đường. Thế nhưng, các tài xế vẫn đón khách bằng hình thức này và đã trở thành “mồi ngon” cho các đối tượng.

Ông Đinh Hoàng Mỹ, nạn nhân trong vụ cướp xe máy vào chiều ngày 10/7.

Trước đó, chiều 10/7, ông Đinh Hoàng Mỹ (quê tỉnh Phú Yên, hành nghề chạy xe ôm công nghệ) được nam thanh niên đón ở khu vực thị xã Thuận An (Bình Dương), thuê chở về quận Thủ Đức.

Khi đến khu đất trống vắng người ở phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) thì thanh niên này dùng dao đặt vào cổ tài xế uy hiếp. Nạn nhân chống trả và tìm cách thoát ra thì bị tên cướp cứa dao vào cổ. Ông Mỹ bị thương, mất máu gục xuống đường. Nam thanh niên nhanh chóng cướp xe tháo chạy hướng về Bình Dương.