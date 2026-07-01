Hà Nội phát hiện đối tượng bị Interpol truy nã quốc tế khi kiểm tra lưu trú

Ngày 1/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Yên Hòa đã phát hiện và phối hợp bàn giao một đối tượng người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế sau quá trình rà soát, kiểm tra công tác lưu trú trên địa bàn.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một nam giới người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, người này được xác định là SON HYUNG SUN (SN 1980, quốc tịch Hàn Quốc), đã quá thời hạn tạm trú tại Việt Nam.

Đối tượng (áo đen quần cộc đứng giữa) được bàn giao cho phía Hàn Quốc tại sân bay Nội Bài

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy SON HYUNG SUN đang bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội để xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm của đối tượng.

Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với SON HYUNG SUN về hành vi vi phạm quy định về cư trú, với số tiền 27,5 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại Sân bay quốc tế Nội Bài để tiếp tục xử lý theo quy định.