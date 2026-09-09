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Hà Nội phát hiện nhiều cơ sở san chiết gas trái phép, gas giả

Thứ Tư, 10:38, 09/09/2026
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VOV.VN - Hà Nội phát hiện 5 cơ sở sản xuất, san chiết gas trái phép, có dấu hiệu buôn bán gas giả, đồng thời khởi tố 5 vụ án. Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn kg LPG, nhiều bình gas giả cùng tem chống hàng giả, màng co của các thương hiệu được bảo hộ.

Ngày 9/9, Phòng An ninh kinh tế - Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ trung tuần tháng 8/2026 đến nay đơn vị đã phối hợp với công an địa phương và lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 5 cơ sở sản xuất, san chiết gas trái phép, có dấu hiệu buôn bán gas giả tại một số xã trên địa bàn thành phố.

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Các lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra tại các cơ sở san chiết gas. (Ảnh Công an Hà Nội cung cấp)

Phát hiện hơn 1,1 tấn LPG giả

Các cơ sở bị kiểm tra nằm trên địa bàn các xã Thanh Trì, Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định các tổ chức, cá nhân có sự câu kết trong nhiều khâu từ nạp khí, san chiết, lưu giữ đến phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Thay vì tập trung hoạt động tại một địa điểm, các đối tượng sử dụng nhiều cơ sở khác nhau để chứa, san chiết, dán màng co, dán tem, lưu giữ và đưa sản phẩm ra thị trường. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện việc thu gom vỏ bình, tem chống hàng giả và màng co của nhiều thương hiệu khác nhau. Những vật liệu này có thể được sử dụng để tạo ra sản phẩm có hình thức giống hàng hóa hợp pháp, mang nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Tại một số cơ sở nạp khí gas trên địa bàn xã Nam Phù, lực lượng chức năng phát hiện 94 bình chứa khí gas, gồm 23 bình mang nhãn hiệu Petro Hồng Hà và 71 bình mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Qua kiểm tra, tổng lượng khí LPG được xác định là hàng giả lên tới 1.142,4 kg, trị giá hơn 31,4 triệu đồng.

Cùng thời điểm kiểm tra tại một cơ sở khác ở xã Nam Phù, lực lượng chức năng phát hiện 31 chai khí LPG là hàng giả, 14 chai có dấu hiệu là hàng giả, cùng 1.645 tem chống hàng giả và 257 màng co của nhiều thương hiệu gas được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Trong khi đó, kiểm tra tại một hộ kinh doanh ở xã Thường Tín, lực lượng chức năng phát hiện 63 chai LPG giả nhãn hiệu Dai Hai Petrol. Tại xã Tam Hưng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 chai LPG giả nhãn hiệu Dai Hai Petrol, loại 12 kg/chai.

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Công an Hà Nội kiểm tra cơ sở san chiết gas trái phép (Ảnh Công an Hà Nội cung cấp)

San chiết gas trái phép tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Theo Công an thành phố Hà Nội, những vụ việc kiểm tra cho thấy có dấu hiệu vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Công an Hà Nội khẳng định, hành vi sản xuất, buôn bán gas giả không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp kinh doanh chân chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy, nổ trong quá trình san chiết, bảo quản và vận chuyển.

Đặc biệt, việc sử dụng LPG không rõ nguồn gốc, chất lượng không được kiểm soát có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn thành phố.

Quá trình điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân

Trước tình trạng gas giả, san chiết gas trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi lựa chọn, mua và sử dụng gas.

Người dân nên ưu tiên mua gas tại các cửa hàng, đại lý, đơn vị phân phối có địa chỉ rõ ràng, hoạt động công khai và thông tin liên hệ cụ thể. Khi mua hàng, cần lưu giữ thông tin về đơn vị cung cấp, thời điểm mua và các chứng từ liên quan để phục vụ truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

Người tiêu dùng cũng cần cảnh giác với những bình gas có giá thấp bất thường so với mặt bằng chung. Khi nhận bình, cần kiểm tra tình trạng vỏ bình, nhãn hiệu, thông tin sản phẩm, van, màng co và các dấu hiệu niêm phong.

Đối với bình gas bị móp méo, hư hỏng, han gỉ nghiêm trọng, thông tin không rõ ràng hoặc có dấu hiệu bị can thiệp, thay đổi, người dân không nên tiếp tục sử dụng mà cần liên hệ đơn vị cung cấp để được kiểm tra, thay thế hoặc hướng dẫn xử lý.

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Một trong những cơ sở san chiết gas trái phép mà Công an Hà Nội kiểm tra. (Ảnh Công an Hà Nội cung cấp)

Công an Hà Nội cũng đề nghị người dân kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện cơ sở tập kết số lượng lớn vỏ bình gas bất thường, san chiết gas tại địa điểm không phù hợp, vận chuyển hoặc lưu giữ khí gas không rõ nguồn gốc.

Các dấu hiệu như thu gom vỏ bình, tem nhãn, màng co của nhiều thương hiệu hoặc kinh doanh sản phẩm có dấu hiệu giả mạo cũng cần được thông báo để lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Việc chủ động phát hiện, cung cấp thông tin về các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, san chiết khí gas góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, hướng tới thị trường kinh doanh gas an toàn, minh bạch trên địa bàn Hà Nội.

Danh Thiết/VOV.VN
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