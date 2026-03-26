Hà Nội xử lý 4 xe chở gia cầm giống không đảm bảo vệ sinh thú y

Ngày 26/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp vận chuyển động vật vi phạm quy định về vệ sinh thú y trên địa bàn. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực Quốc lộ 1A, đoạn qua khu dân cư Cầu Giẽ (xã Đại Xuyên), tổ công tác phát hiện 4 xe tải chở số lượng lớn gia cầm giống có dấu hiệu vi phạm.

Phương tiện vi phạm quy định

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các phương tiện này đều không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y theo quy định. Cụ thể, các trường hợp N.V.L (SN 1989) vận chuyển 800 con ngỗng giống; N.V.T (SN 1988) vận chuyển 2.000 con gà giống; B.V.H (SN 1979) vận chuyển 1.500 con gà giống; L.T.T (SN 1996) vận chuyển 1.000 con ngỗng giống.

Các trường hợp trên bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi “vận chuyển động vật bằng phương tiện không bảo đảm vệ sinh thú y” theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 04/2020/NĐ-CP).

Công an xã Đại Xuyên đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 4 trường hợp nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Kiểm tra phát hiện vi phạm

Theo cơ quan chức năng, việc phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực thú y không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân mà còn hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, bảo đảm an toàn cộng đồng và ổn định thị trường chăn nuôi.