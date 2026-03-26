中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội xử lý 4 xe chở gia cầm giống không đảm bảo vệ sinh thú y

Thứ Năm, 12:13, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Công an Hà Nội phát hiện 4 trường hợp vận chuyển số lượng lớn gia cầm giống không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, kịp thời xử lý theo quy định, góp phần ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngày 26/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp vận chuyển động vật vi phạm quy định về vệ sinh thú y trên địa bàn. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực Quốc lộ 1A, đoạn qua khu dân cư Cầu Giẽ (xã Đại Xuyên), tổ công tác phát hiện 4 xe tải chở số lượng lớn gia cầm giống có dấu hiệu vi phạm.

Phương tiện vi phạm quy định

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các phương tiện này đều không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y theo quy định. Cụ thể, các trường hợp N.V.L (SN 1989) vận chuyển 800 con ngỗng giống; N.V.T (SN 1988) vận chuyển 2.000 con gà giống; B.V.H (SN 1979) vận chuyển 1.500 con gà giống; L.T.T (SN 1996) vận chuyển 1.000 con ngỗng giống.

Các trường hợp trên bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi “vận chuyển động vật bằng phương tiện không bảo đảm vệ sinh thú y” theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 04/2020/NĐ-CP).

Công an xã Đại Xuyên đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 4 trường hợp nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Kiểm tra phát hiện vi phạm

Theo cơ quan chức năng, việc phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực thú y không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân mà còn hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, bảo đảm an toàn cộng đồng và ổn định thị trường chăn nuôi.

Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Công an Hà Nội vận chuyển gia cầm trái phép xử phạt vận chuyển động vật Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Hành vi buôn bán hoặc vận chuyển động vật hoang dã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính với mức khung hình phạt đã được pháp luật quy định.

VOV.VN - Đồn Biên phòng Lũng Nặm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 149 cá thể vẹt từ Việt Nam sang Trung Quốc.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
PODCAST
Tin nóng
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật