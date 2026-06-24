Hà Nội xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng” không phép

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính một đơn vị tổ chức cuộc thi nghệ thuật biểu diễn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định.

