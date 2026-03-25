Hải Phòng: Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 190 lượng vàng

Thứ Tư, 16:49, 25/03/2026
VOV.VN - Ngày 25/3, Chi cục Hải quan khu vực III và Công an Hải Phòng cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép vàng với số lượng lớn từ Hàn Quốc về Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng.

Theo Chi cục Hải quan khu vực III, trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao thời gian gần đây và có sự chênh lệch lớn về giá giữa trong nước và thế giới, lãnh đạo Chi cục quyết liệt chỉ đạo Đội Kiểm soát Hải quan xây dựng kế hoach, chuyên án để tập trung xác minh, đấu tranh ngăn chặn các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng vàng, đặc biệt là tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm.

hai phong bat giu vu van chuyen trai phep gan 190 luong vang hinh anh 1
Một phần tang vật bị thu giữ (Ảnh: Chi cục Hải quan khu vực III)

Sau quá trình xác minh, ngày 12/3/2026, tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng), Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực III) và PC03 (Công an Hải Phòng) chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3; Đội Kiểm soát, chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan); các đơn vị thuộc Công an TP. Hải Phòng phát hiện một số hành khách trên chuyến bay từ sân bay Inchion (Hàn Quốc) về sân bay quốc tế Cát Bi có biểu hiệu nghi vấn.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép gần 7 kg vàng (tương đương khoảng 186 lượng vàng), trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là đeo vàng trên người hoặc cất giấu trong giày hòng trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Các lực lượng chức năng đã thống nhất di lý toàn bộ các đối tượng và hàng hóa mang theo để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng (PC03) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Xét xử nhóm bị cáo giấu vàng trong giày để buôn lậu 546 kg vàng qua biên giới
Xét xử nhóm bị cáo giấu vàng trong giày để buôn lậu 546 kg vàng qua biên giới

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử tổng cộng 11 bị cáo trong vụ buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn như giấu vàng trong giày, cuốn vàng quanh bụng...

Xét xử nhóm bị cáo giấu vàng trong giày để buôn lậu 546 kg vàng qua biên giới

Xét xử nhóm bị cáo giấu vàng trong giày để buôn lậu 546 kg vàng qua biên giới

VOV.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử tổng cộng 11 bị cáo trong vụ buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn như giấu vàng trong giày, cuốn vàng quanh bụng...

Nóng 24h ngày 25/11: Truy tố “bà trùm” buôn lậu vàng
Nóng 24h ngày 25/11: Truy tố “bà trùm” buôn lậu vàng

VOV.VN - Viện KSND Tối cao truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Nóng 24h ngày 25/11: Truy tố “bà trùm” buôn lậu vàng

Nóng 24h ngày 25/11: Truy tố “bà trùm” buôn lậu vàng

VOV.VN - Viện KSND Tối cao truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam.

