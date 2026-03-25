Hải Phòng: Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 190 lượng vàng

Theo Chi cục Hải quan khu vực III, trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao thời gian gần đây và có sự chênh lệch lớn về giá giữa trong nước và thế giới, lãnh đạo Chi cục quyết liệt chỉ đạo Đội Kiểm soát Hải quan xây dựng kế hoach, chuyên án để tập trung xác minh, đấu tranh ngăn chặn các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng vàng, đặc biệt là tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm.

Một phần tang vật bị thu giữ (Ảnh: Chi cục Hải quan khu vực III)

Sau quá trình xác minh, ngày 12/3/2026, tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng), Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực III) và PC03 (Công an Hải Phòng) chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3; Đội Kiểm soát, chống buôn lậu số 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan); các đơn vị thuộc Công an TP. Hải Phòng phát hiện một số hành khách trên chuyến bay từ sân bay Inchion (Hàn Quốc) về sân bay quốc tế Cát Bi có biểu hiệu nghi vấn.

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép gần 7 kg vàng (tương đương khoảng 186 lượng vàng), trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là đeo vàng trên người hoặc cất giấu trong giày hòng trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Các lực lượng chức năng đã thống nhất di lý toàn bộ các đối tượng và hàng hóa mang theo để bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng (PC03) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.