  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hải Phòng: Phạt gần 158 triệu đồng xe khách chở quá 21 người so với quy định

Thứ Năm, 23:03, 30/04/2026
VOV.VN - Nhồi nhét hành khách, chở quá 21 người so với quy định, xe khách tuyến Hải Phòng - Lào Cai bị lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hải Phòng xử phạt 157,5 triệu đồng.

Hồi 18h50’ ngày 29/4/2026, tại km82+788 Quốc lộ 5, Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hải Phòng) dừng và kiểm tra xe ô tô chở khách tuyến Hải Phòng - Lào Cai (cự ly trên 300km).

 Lực lượng CSGT kiểm tra và xử phạt xe vi phạm. (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Qua kiểm tra thực tế, xe khách mang BKS 24B-00487, loại 42 chỗ đang chở tới 63 người, vượt quá 21 người so với quy định. Đây là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của hành khách.

Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả lái xe và chủ xe; trong đó, lái xe bị phạt 31,5 triệu đồng; chủ xe bị phạt 126 triệu đồng, tổng cộng là 157,5 triệu đồng. Đồng thời, để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người dân, Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng đã yêu cầu lái xe thực hiện điều chuyển ngay số hành khách vượt quá sang phương tiện khác đủ điều kiện trước khi tiếp tục hành trình.

Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; hành khách nên lựa chọn các xe đủ chỗ, không đồng ý nhồi nhét, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và an ninh, trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong dịp nghỉ lễ. 

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tin liên quan

Phạt xe khách 60 triệu đồng vì chở quá số người quy định
VOV.VN - Xe khách chở quá 8 người chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) bị Cảnh sát Giao thông phát hiện và xử phạt.

Chở quá số người quy định, xe khách bị Công an Quảng Ngãi xử phạt 120 triệu đồng
VOV.VN - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Khu vực 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện và xử phạt xe khách chở quá số người theo quy định.

Xử phạt chủ xe và tài xế gần 100 triệu vì chở quá 13 người so với quy định
VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp vừa lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe khách biển số 71H-025… do chở quá 13 người so với quy định trên tuyến đường dài hơn 300 km. Tổng mức phạt hơn 98 triệu đồng, tài xế bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Xe ô tô chở quá số người quy định sẽ bị xử phạt như thế nào?
VOV.VN - Hành vi chở quá số người quy định đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách (kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng) chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km thì phạt phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng/người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện.

