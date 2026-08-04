Hải Phòng thu giữ gần 100 bình khí cười tại quán bar

Tóm tắt

VOV.VN - Kiểm tra đột xuất quán bar 129 Club tại Hải Phòng, lực lượng công an phát hiện, thu giữ gần 100 bình khí N₂O (khí cười) với tổng trọng lượng hơn 420kg cùng nhiều hóa đơn thể hiện việc sử dụng "bóng cười", hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

