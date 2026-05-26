Hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh án 56 năm tù

Thứ Ba, 14:47, 26/05/2026
VOV.VN - Sáng 26/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng Phòng giao dịch Trà Bá, chi nhanh Vietcombank Gia Lai.

Quá trình xét xử, tòa tuyên Phạm Anh Tài (sinh năm 1990, quê Quảng Ngãi) - kẻ chủ mưu vụ cướp đã bị tuyên 30 năm từ giam về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, Phạm Anh Tài là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội "Giết người" trong vụ án xảy ra tại tỉnh Kon Tum (cũ).

Phạm Anh Tài (Tài Đen) là đối tượng chủ mưu trong vụ cướp.

Từ cuối năm 2023, Tài đã mua 4 khẩu súng quân dụng cùng 54 viên đạn để cất giấu. Khoảng tháng 11/2025, Tài rủ Lê Văn Ân (sinh năm 1991, quê Quảng Ngãi) cùng thực hiện hành vi cướp tiền tại ngân hàng ở tỉnh Gia Lai để tiêu xài.

Để chuẩn bị, ngày 12/1/2026, Ân đã trộm một biển số xe máy tại Gia Lai để làm biển số giả. Trong các ngày 16 và 17/1, Ân trực tiếp đến khu vực đồi thông tại xã Diên Phú, Gia Lai, rồi đào sẵn một cái hố sâu nhằm mục đích chôn giấu xe máy ngay sau khi gây án.

Ngày 19/1, các đối tượng thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai (đường Trường Chinh, phường Hội Phú). 2 đối tượng bắt đầu cải trang, mặc áo khoác xanh, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang Grab trùm kín đầu. 15 giờ 30 phút, Ân điều khiển xe Exciter (gắn biển số giả) chở Tài đến Phòng giao dịch Trà Bá – Vietcombank Gia Lai.

Tại đây, Tài dùng súng K59 uy hiếp nhân viên quầy giao dịch, trong khi Ân dùng súng K54 đe dọa bảo vệ và các nhân viên khác. Tài trực tiếp nhảy qua quầy, vơ vét các cọc tiền cho vào ba lô. Vụ cướp diễn ra chỉ trong vài phút, tổng số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt là trên 1,8 tỷ đồng.

Hai bị cáo tại phiên phiên xét xử sáng 26/5.

Sau khi cướp được tiền, các đối tượng tẩu thoát về khu vực đã đào hố sẵn, đẩy xe máy xuống hố, dùng ván gỗ đậy lại và lấp đất, rác lên trên để ngụy trang.

Toàn bộ quần áo, mũ bảo hiểm gây án đều bị đốt cháy, xẻng dùng để đào hố cũng bị vứt xuống hồ. Đến 18 giờ 45 cùng ngày, sau khi thấy an toàn, chúng mới mang tiền ra đếm.

Để hợp thức hóa số tiền, ngày 21/1, cả hai vào TP. Hồ Chí Minh mua vàng rồi bán lại ngay để lấy tiền "sạch", sau đó chia nhau mỗi người 910 triệu đồng. Lê Văn Ân đã giấu hơn 830 triệu đồng vào các hộp bánh trong giỏ quà Tết mang về tặng vợ. Người thân của Ân khi dọn dẹp đã phát hiện số tiền này và sau đó tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

Phạm Anh Tài khai nhận đã dùng 700 triệu đồng tiền cướp được để mua ma túy nhưng bị đối tượng bán hàng lừa lấy mất sạch số tiền này. Sau quá trình điều tra truy xét, ngày 4/2/2026, Lê Văn Ân bị bắt giữ. 1 ngày sau, biết không thể trốn thoát, Phạm Anh Tài đã ra đầu thú và giao nộp toàn bộ súng đạn. Cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 885 triệu đồng.

Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phạm Anh Tài 19 năm tù giam về tội danh “Cướp tài sản”; 9 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 7 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng chung hình phạt theo quy định là 30 năm tù.

Với các tội danh tương tự, Lê Văn Ân cũng bị Hội đồng xét xử tuyên tổng 26 năm tù.

Vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai: Bộ Công an khen thưởng đơn vị phá án

VOV.VN - Bộ Công an vừa có Quyết định thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, trực tiếp tham gia đấu tranh Chuyên án 0126C (truy xét, bắt giữ các đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Gia Lai.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai
Hai người mặc áo Grab cầm vật giống súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

VOV.VN - Chiều 19/1, một người có trách nhiệm ở phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng.

