Hàn điện gây cháy thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, một người bị khởi tố

Thứ Hai, 18:52, 06/04/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Long (sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố Giáp Nhất, phường Đồng Vân) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó tại Tổ dân phố Ngũ Nội, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình,  Nguyễn Văn Long dù không có chứng chỉ hàn vẫn thực hiện hàn điện. Trong quá trình làm việc, đối tượng không tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy (không sử dụng tấm chắn), khiến tia kim loại nóng bắn ra xung quanh, rơi vào khu vực kho chứa nguyên liệu của hộ dân liền kề, gây cháy.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố đối tượng.

Vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Văn Long được xác định xâm phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo điểm c, khoản 2, Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt; sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, che chắn an toàn khi thực hiện các công việc có nguy cơ phát sinh tia lửa như hàn, cắt kim loại.

Luật Phòng cháy chữa cháy 2024: Giảm thủ tục nhưng phát sinh rào cản mới

VOV.VN - Dù được đánh giá cao vì giảm 75% thủ tục hành chính, Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ 2024 vừa có hiệu lực vẫn phát sinh nhiều vướng mắc, như: Công tác thẩm định thiết kế, thời hạn khắc phục và thủ tục bảo hiểm. Doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng sớm có giải pháp tháo gỡ.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Ninh Bình Công an Ninh Bình phòng cháy chữa cháy khởi tố
Phụ nữ Thủ đô chủ động phòng cháy chữa cháy từ gia đình trước mùa hanh khô

VOV.VN - Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong dịp lễ, Tết và mùa hanh khô, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Hà Nội đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Giảng Võ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho hội viên và người dân, góp phần bảo đảm an toàn khu dân cư.

Sơn La triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy

VOV.VN - Hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy và ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, Công an Sơn La và các sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, ra quân tuyên truyền, thực tập, kiểm tra... trên địa bàn toàn tỉnh.

Ra mắt mô hình phòng cháy chữa cháy tại ngõ, hẻm sâu xe khó tiếp cận ở Huế

VOV.VN - Ngày 14/8, UBND phường Phú Xuân, thành phố Huế tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phòng cháy chữa cháy tại các ngõ, hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được”.

