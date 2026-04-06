Hàn điện gây cháy thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, một người bị khởi tố

Theo cơ quan điều tra, trước đó tại Tổ dân phố Ngũ Nội, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Văn Long dù không có chứng chỉ hàn vẫn thực hiện hàn điện. Trong quá trình làm việc, đối tượng không tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy (không sử dụng tấm chắn), khiến tia kim loại nóng bắn ra xung quanh, rơi vào khu vực kho chứa nguyên liệu của hộ dân liền kề, gây cháy.

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố đối tượng.

Vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Văn Long được xác định xâm phạm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo điểm c, khoản 2, Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt; sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, che chắn an toàn khi thực hiện các công việc có nguy cơ phát sinh tia lửa như hàn, cắt kim loại.