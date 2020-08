Hành hung công an khi bị bắt quả tang tụ tập hát karaoke trái phép

Viện kiểm sát nhân dân TX Đông Triều (Quảng Ninh) vừa khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ, hành hung lực lượng công an khi bị phát hiện tụ tập tại điểm kinh doanh karaoke.

Nhiều điểm kinh doanh Karaoke vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm (Ảnh: CA Quảng Ninh)

Vụ việc xảy ra vào 22h ngày 8/8 tại điểm kinh doanh karaoke Thu Hà (phường Hồng Phong, TX Đông Triều, Quảng Ninh). Tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 phát hiện khoảng 10 thanh niên đang hát karaoke tại đây, trong khi dịch vụ karaoke phải tạm dừng để phòng chống dịch từ ngày 1/8. Sau khi yêu cầu quán dừng hoạt động, 2 nhóm thanh niên đã ra ngoài và xảy ra xô xát.

Trong lúc can ngăn các đối tượng, 2 cán bộ công an đã bị Hồ Trung Dũng (SN 1978, trú tại TX Đông Triều) hành hung gây thương tích. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã uống rượu say nên không làm chủ được hành vi.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng TX Đông Triều thống nhất khởi tố hình sự đối với Hồ Trung Dũng về hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời giải quyết theo thủ tục rút gọn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, Công an TX Đông Triều cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đề nghị thu hồi giấy phép điểm kinh doanh karaoke hoạt động bất chấp lệnh cấm./.