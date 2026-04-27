Hành vi ngoại tình sẽ tăng gấp đôi mức phạt từ 18/5

Thứ Hai, 21:53, 27/04/2026
VOV.VN - Theo quy định mới, người đang có vợ, chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác có thể bị phạt 5-10 triệu đồng, gấp đôi mức cũ là 3-5 triệu đồng.

Nội dung được nêu trong Nghị định 109/2026 quy định xử phạt hành chính trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự và phá sản. Quy định có hiệu lực từ 18/5, thay thế Nghị định 82/2020, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 117/2024.

Ảnh minh hoạ.

Mức phạt với hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng được nâng lên so với quy định cũ. Tại Điều 62 của Nghị định 109, các hành vi sau đây sẽ bị phạt tiền 5-10 triệu đồng:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ.

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

đ) Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

Trong khi đó, theo quy định cũ, nhóm các hành vi trên chỉ bị xử phạt 3-5 triệu đồng.

Chạy thoát khỏi gia đình bạo lực, tôi lạc vào cuộc hôn nhân đầy tổn thương

VOV.VN - Từ một đứa trẻ lớn lên giữa bạo lực gia đình, cô gái kết hôn vội như cách chạy trốn. Nhưng hôn nhân không phải cứu cánh mà trở thành gánh nặng nợ nần, mâu thuẫn và kiểm soát. Khi con bị ảnh hưởng tâm lý, cô buộc chọn giữa chịu đựng hay chấm dứt tất cả. Cùng nhà văn, nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật.

PV/VOV.VN
Khi vợ là trụ cột gia đình, làm sao giữ được hôn nhân êm ấm?

VOV.VN - Theo lẽ tự nhiên “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nhưng trong thực tế vẫn có sự tráo đổi thiên chức ở không ít gia đình. Phụ nữ là trụ cột phải đối mặt với thách thức đến từ nhiều phía. Làm sao để cân bằng và giữ cho cuộc sống hôn nhân, gia đình luôn hạnh phúc?

Sòng phẳng trong đời sống, mềm mại trong hôn nhân để giữ lửa gia đình

VOV.VN - Sự sòng phẳng trong cuộc sống là cần thiết, tuy nhiên trong hôn nhân điều này không phải lúc nào cũng đúng vì vợ chồng nếu quá rạch ròi, cứng nhắc sẽ dễ dẫn đến mất đi tình cảm, sự kết nối. Cùng nhà thơ Lữ Mai chia sẻ góc nhìn về vấn đề này.

Chạy thoát khỏi gia đình bạo lực, tôi lạc vào cuộc hôn nhân đầy tổn thương

VOV.VN - Từ một đứa trẻ lớn lên giữa bạo lực gia đình, cô gái kết hôn vội như cách chạy trốn. Nhưng hôn nhân không phải cứu cánh mà trở thành gánh nặng nợ nần, mâu thuẫn và kiểm soát. Khi con bị ảnh hưởng tâm lý, cô buộc chọn giữa chịu đựng hay chấm dứt tất cả. Cùng nhà văn, nhà báo Phong Điệp gỡ rối cho nhân vật.

