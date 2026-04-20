Hộ kinh doanh trâu Thúy Hằng bị xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường

Cụ thể, đoàn kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh thịt trâu Thúy Hằng (nhà G1BT7, KĐT Việt Hưng) có hành vi xả nước thải không đúng quy định ra vỉa hè, lòng đường.

Kiểm tra hộ kinh doanh thịt trâu Thúy Hằng, phường Việt Hưng, Hà Nội

Hành vi này vi phạm Điểm d, Khoản 2, Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP. Đáng chú ý, theo Nghị quyết 08/2025/NQ-HĐND, mức xử phạt được áp dụng tăng gấp đôi.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra ga-ra ô tô của Công ty TNHH Kỹ thuật Dịch vụ ô tô Hợp Lực (khu đất Cõi Bà Nhắn, tổ 2 phường Việt Hưng), lực lượng chức năng xác định cơ sở chưa thực hiện đăng ký môi trường theo quy định đối với cơ sở đang hoạt động.

Cơ quan chức năng cho biết, đơn vị vi phạm thuộc Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 45/2022/NĐ-CP và cũng bị áp dụng mức xử phạt gấp 2 lần theo quy định của HĐND TP Hà Nội.

Tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ, xử lý vi phạm các trường hợp theo đúng quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng cho biết, việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần siết chặt kỷ cương pháp luật về bảo vệ môi trường mà còn nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp.