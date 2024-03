Hoãn phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Sáng 19/3, tại TAND tỉnh Điện Biên, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiến hành phiên phúc thẩm, xem xét đơn kêu oan của bị án Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết 2019) và Vì Thị Thu (SN 1982) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị án Trần Thị Hiền yêu cầu hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe và vắng mặt tất cả các luật sư.

Tại phần xét hỏi thủ tục, bị án Trần Thị Hiền tiếp tục kêu oan, đề nghị hoãn phiên tòa do vắng tất cả các luật sư bào chữa cho mình (đều đã có đơn xin vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa) và lý do sức khỏe không đảm bảo. Đại diện VKSND cũng đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa vì lý do không đủ thủ tục.

Phiên tòa không có người dân nào đến tham dự, an ninh được thắt chặt, người nhà của bị án Trần Thị Hiền cũng không được cho vào phòng xử án do yêu cầu của hội đồng xét xử.

Sau khi nghe ý kiến của các bị án, đại diện VKSND và luật sư được chỉ định bào chữa, sau khi nghị án nhanh, Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Vũ Đông không đồng ý với các lý do đề nghị hoãn phiên tòa và vẫn tiến hành phần xét hỏi.

Bị án Trần Thị Hiền được yêu cầu tự bào chữa cho mình do luật sư được chỉ định bào chữa không được tham gia phiên tòa và cũng do bị án này không đồng ý cho tham gia bào chữa.

Bị án Vì Thị Thu tại phiên phúc thẩm.

Trong quá trình xét hỏi của Hội đồng xét xử, Trần Thị Hiền liên tục có diễn biến xấu về sức khỏe, bị ngất phải đưa ra kiểm tra y tế. Con gái bị án là Cao Thảo Loan gây rối trong phòng xử án, đề nghị hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe của mẹ mình không đảm bảo, buộc các lực lượng bảo vệ phải dẫn giải ra ngoài, không được tham dự phiên tòa.

Con gái bị án Trần Thị Hiền - Cao Thảo Loan gây rối và bị mời ra khỏi phòng xử án.

Do các điều kiện không đảm bảo, thẩm phán Nguyễn Vũ Đông buộc phải hoãn xử phiên tòa này.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 11/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Thị Hiền 20 năm tù; Bùi Văn Công 20 năm tù; Vì Thị Thu và Lường Văn Hùng tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Vì Văn Toán tù chung thân về các tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, bị cáo Trần Thị Hiền và Vì Thị Thu đã có đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Phiên phúc thẩm sau đó cũng từng bị hoãn 3 lần vào các ngày 15/6/2020 và 28/1/2021, 14/7/2021 do một số luật sư vắng mặt.

Phiên phúc thẩm diễn ra tháng 5/2022 ở Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội, Hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ. Do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến Trần Thị Hiền để điều tra, xét xử lại. Đối với bị cáo Vì Thị Thu, tòa phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên án chung thân.

Tuy nhiên đến tháng 9/2023, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ra quyết định Giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội và yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án.