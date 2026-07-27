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VOV.VN - Ngày 27/7, TAND TP Hà Nội dự kiến đưa ra xét xử Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA, Phó Giám đốc Công ty MediPhar) trong vụ án làm giả 100 tấn thực phẩm chức năng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/1.hom-nay-xet-xu-vu-an-lam-gia-100-tan-thuc-pham-chuc-nang_1.m3u8
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Hôm nay, xét xử vụ án làm giả 100 tấn thực phẩm chức năng
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2026-07/1.hom-nay-xet-xu-vu-an-lam-gia-100-tan-thuc-pham-chuc-nang_1.m3u8
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