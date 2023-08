Hôm nay xét xử vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ PCCC hi sinh ở Hà Nội

Ngày 7/8, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy", liên quan vụ cháy quán karaoke ISIS ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy khiến 3 chiến sĩ PCCC tử vong.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Văn Ngân)

Trước đó liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Duy Hùng (sinh năm 1983) quản lý hoạt động kinh doanh tại quán ISIS.

Vụ việc xảy ra ngày ngày 1/8/2022, quán karaoke ISIS tại số 231 phố Quan Hoa xuất hiện đám cháy. Thời điểm này, quán đang trong thời gian sửa chữa. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng, ngọn lửa bốc lên trong quá trình hàn xì sửa chữa quán.

Ngay khi nhận được tin báo, các chiến sĩ PCCC đã có mặt tại hiện trường. Sau khi đưa được 8 người dân thoát khỏi đám cháy, 3 chiến sĩ gồm: Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng, Trung uý Đỗ Đức Việt và chiến sỹ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy không may bị trần nhà sập đè xuống người, hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Sau đó, Bộ Trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm cho 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Theo đó, thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân. Thăng cấp bậc từ Trung úy lên Thượng úy cho đồng chí Đỗ Đức Việt Thăng, nâng cấp bậc hàm từ Binh Nhì lên Hạ sĩ cho đồng chí Nguyễn Đình Phúc. Ba chiến sỹ hi sinh được công nhận liệt sỹ và cấp bằng "Tổ quốc ghi công".