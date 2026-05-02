Hỗn chiến lúc rạng sáng ở Đắk Lắk: Một người tử vong, hung thủ đầu thú

Thứ Bảy, 11:04, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạng sáng ngày 2/5, trên địa bàn thôn 3, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xảy ra một vụ hỗn chiến, khiến một thanh niên 17 tuổi tử vong. Hung thủ ra đầu thú ngay trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h15 ngày 2/5, Trần Huy H. (SN 2009, trú xã Dliê Ya) đang uống rượu cùng bạn trước một quán cà phê trên địa bàn thôn 3, xã Ea Kar thì gặp Nguyễn Hoàng Mỹ N. (SN 2010, trú tại xã Thạnh An, Thành phố Cần Thơ). Do có mâu thuẫn từ trước, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát.

Phía trước quán cà phê ở thôn 3, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk nơi xảy ra án mạng khiến thanh niên 17 tuổi tử vong.

Trong lúc xảy ra xung đột, Trần Huy H. vào trong quán cà phê lấy dao quay ra. Lúc này, Nguyễn Tiến Tùng (SN 1998, trú xã Ea Kar) cùng hai người khác xông vào đánh nhau với Trần Huy H. Quá trình xô xát, Tùng dùng dao mang theo từ trước đâm Trần Huy H., khiến nạn nhân tử vong.

Đến khoảng 1h45, Công an xã Ea Kar nhận tin báo từ Trung tâm Y tế xã về trường hợp tử vong trước khi vào cấp cứu, nghi liên quan đến hành vi phạm tội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, báo cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Đến 2h45 cùng ngày, Nguyễn Tiến Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Khu vực nạn nhân tổ chức uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Phòng PC01, PC02 Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì phối hợp với phòng PC09 và Viện KSND tỉnh, Công an xã Ea Kar và chính quyền địa phương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tag: hỗn chiến ở Đắk Lắk thanh niên 17 tuổi tử vong dùng dao gây án
Khởi tố 16 đối tượng hỗn chiến trên Quốc lộ 1B ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1B, thuộc địa bàn xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Hỗn chiến lúc nửa đêm, 9 đối tượng ở nhiều tỉnh bị tạm giữ ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (TP) Hà Nội thông tin, đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng lúc nửa đêm xảy ra trên đường Trần Kim Xuyến, phường Cầu Giấy.

