Hứa xin việc ‘ngon’, người đàn ông mất hút sau khi nhận tiền

Thứ Bảy, 14:30, 28/03/2026
VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa phát thông báo truy tìm Nguyễn Văn Mạnh, nghi liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “chạy việc”.

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh đơn tố giác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức xin việc làm.

Theo đó, đối tượng bị tố giác là Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1982; trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội). Người này bị phản ánh có dấu hiệu lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân để chiếm đoạt tài sản.

hua xin viec ngon , nguoi dan ong mat hut sau khi nhan tien hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh

Trong quá trình xác minh, cơ quan Công an hiện chưa xác định được đối tượng Nguyễn Văn Mạnh đang ở đâu. Điều này gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Mạnh.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu biết thông tin hoặc phát hiện đối tượng ở đâu, cần nhanh chóng thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, số điện thoại cán bộ thụ lý 0908.111.079 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Việc cung cấp thông tin sẽ góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xin việc, chạy việc vào cơ quan Nhà nước hoặc doanh nghiệp lớn. Tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc hoặc tin tưởng vào các lời hứa hẹn không có căn cứ pháp lý rõ ràng.

Cao Thắng/VOV.VN
Công an Hà Nội ráo riết truy tìm nữ lừa đảo xin việc
Công an Hà Nội ráo riết truy tìm nữ lừa đảo xin việc

VOV.VN - Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố (TP) Hà Nội đang xác minh đơn tố giác hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 08/2022 đến tháng 07/2023 tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

VOV.VN - Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố (TP) Hà Nội đang xác minh đơn tố giác hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 08/2022 đến tháng 07/2023 tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội.

Bắt băng nhóm lừa 'việc nhẹ lương cao', cướp trắng tiền người xin việc

VOV.VN - Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thông tin, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nhóm nhân viên công ty giới thiệu việc làm chuyên dụ dỗ người lao động bằng quảng cáo "việc nhẹ lương cao", sau đó đe dọa, hành hung và cướp tài sản của người xin việc.

VOV.VN - Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thông tin, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam nhóm nhân viên công ty giới thiệu việc làm chuyên dụ dỗ người lao động bằng quảng cáo "việc nhẹ lương cao", sau đó đe dọa, hành hung và cướp tài sản của người xin việc.

