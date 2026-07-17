Hưng Yên bắt đối tượng sau 40 năm bị truy nã về tội hiếp dâm

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 16/7, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã về tội hiếp dâm sau 40 năm lẩn trốn.

