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VOV.VN - Ngày 16/7, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã về tội hiếp dâm sau 40 năm lẩn trốn.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_hung-yen-bat-doi-tuong-sau-40-nam-bi-truy-na-ve-toi-hiep-dam_1.m3u8
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Từ khóa
Hưng Yên bắt đối tượng sau 40 năm bị truy nã về tội hiếp dâm
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2026-07/tiktok_hung-yen-bat-doi-tuong-sau-40-nam-bi-truy-na-ve-toi-hiep-dam_1.m3u8
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