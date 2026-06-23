Hưởng lợi gần 2 tỷ đồng từ mua bán thận, lĩnh 14 năm tù

Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo: Phạm Văn Hùng (SN 1983, ở xã Nam Sách, TP Hải Phòng) 14 năm tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”; Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, ở xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa) 10 năm tù; Phạm Thị Ngọc Thúy (SN 1992, ở Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 10 năm 6 tháng tù.

Cùng tội danh trên, các bị cáo: Trần Ngọc Ba (SN 1990, ở xã Yên Bái, tỉnh Lào Cai) bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù; Phùng Thị Thảo (SN 1984, ở xã Bồ Đề, Hà Nội) 10 năm 6 tháng tù; Lê Thanh Thành (SN 1998, ở xã Ngọc Thọ, tỉnh Thanh Hóa) 9 năm tù và Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991, ở xã Vị Tân, TP Cần Thơ) 7 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Văn Hùng đã từng bán thận nên biết rõ trình tự, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng. Xuất phát từ việc cần tiền tiêu xài nên Hùng nảy sinh ý định môi giới mua bán thận để hưởng lợi.

Các bị cáo tại phiên tòa

Do việc môi giới mua bán thận cần có vốn để người bán thận làm xét nghiệm, làm phẫu thuật và cần thêm người hỗ trợ để tìm người có nhu cầu hiến - ghép thận nên Hùng đã liên hệ với 6 bị cáo trong vụ án này để hỗ trợ, cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo thống nhất sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia các hội, nhóm có nội dung liên quan đến mua, bán thận nhằm tìm kiếm người có nhu cầu mua và bán thận.

Khi tìm được người có nhu cầu mua, bán thận, các đối tượng thông báo lại cho Hùng để anh ta kêu gọi góp vốn lo chi phí y tế và sinh hoạt cho người bán thận.

Sau đó, Hùng phân công đưa người bán và người mua đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, thực hiện xét nghiệm các chỉ số y tế cần thiết phục vụ việc ghép tạng; đồng thời hướng dẫn các bên hợp thức hóa thủ tục bán thận dưới hình thức hiến tặng theo quy trình hiến nhân đạo.

Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và chi phí xét nghiệm của người bán do Hùng dùng quỹ chung từ các đối tượng góp lại. Từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, Hùng và đồng phạm đã thực hiện môi giới thành công 6 ca mua bán thận.

Vụ thứ 1 là ca ghép thận ngày 6/01/2025, giữa người hiến là chị T và người ghép là anh C. Theo đó, tháng 11/2024, chị T cần tiền nên muốn bán thận và truy cập vào hội nhóm “mua bán thận” trên Facebook rồi được Nguyễn Thị Hoa liên hệ thỏa thuận việc bán thận với giá 500 triệu đồng.

Sau đó, Hoa thông báo cho nhóm Hùng về việc đã tìm được người bán thận và rủ cùng góp tiền thực hiện ca ghép thận trên. Khi đến Bệnh viện Quân đội 108, chị T được các bị cáo đưa đi đăng ký hiến thận và khám, xét nghiệm để lấy chỉ số chỉ số kháng nguyên bạch cầu để xác định độ tương thích hiến tạng. Khám xong, chị T được đưa về phòng trọ và được nuôi ăn, ở để chờ bán thận.

Tháng 12/2024, Hùng tìm được anh C, là bệnh nhân bị suy thận cần ghép thận. Hùng gửi ảnh chỉ số thận của chị T qua Zalo cho anh C và thỏa thuận số tiền mua thận là 970 triệu đồng.

Sau đó, Hùng đưa chị T đi gặp anh C tại bệnh viện. Hai người thực hiện ghép thận vào ngày 6/1/2025. Cùng thời điểm này, người nhà anh C chuyển cho Hùng 970 triệu đồng theo thỏa thuận. Số tiền này, Hùng trả cho người bán thận 500 triệu đồng, còn lại 470 triệu đồng nhóm Hùng chia nhau.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan tố tụng xác định, Hùng và đồng phạm đã thực hiện 5 vụ môi giới mua bán thận khác. Trong đó, Hùng đã thực hiện tất cả 6 vụ, hưởng lợi bất hợp pháp 1,9 tỷ đồng. Thảo thực hiện 5 vụ, hưởng lợi bất hợp pháp 372 triệu đồng. Ba thực hiện 5 vụ, hưởng lợi bất hợp pháp 339 triệu đồng…