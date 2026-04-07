Hút thuốc lá điện tử có thể bị phạt tới 5 triệu đồng

Thứ Ba, 09:39, 07/04/2026
Chính phủ ban hành Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó quy định mức phạt đối với hành vi hút thuốc lá.

Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định phạt 200.000-500.000 đồng với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm; trường hợp trên máy bay áp dụng theo quy định ngành hàng không.

Mức 3-5 triệu đồng áp dụng khi không có biển "cấm hút thuốc", hoặc không tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy định cấm hút thuốc tại khu vực quản lý.

Đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, hành vi sử dụng bị phạt 3-5 triệu đồng; hành vi chứa chấp người khác sử dụng tại địa điểm thuộc quyền quản lý bị phạt 5-10 triệu đồng, kèm biện pháp buộc tiêu hủy tang vật.

Về ghi nhãn, cảnh báo sức khỏe, mức phạt 20-30 triệu đồng áp dụng với hành vi in sai mẫu cảnh báo, không thay đổi định kỳ, không ghi rõ số lượng hoặc sử dụng từ ngữ gây hiểu sai về tác hại thuốc lá.

Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định phạt 200.000-500.000 đồng với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm.

Mức 30-40 triệu đồng áp dụng khi không in cảnh báo sức khỏe hoặc sản xuất, kinh doanh thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài khi chưa được phép; đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động 3-6 tháng, buộc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm và nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp.

Cũng theo Nghị định, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sử dụng thuốc lá bị phạt 200.000-500.000 đồng. Hành vi ép buộc người khác hút thuốc hoặc sử dụng người dưới 18 tuổi mua thuốc bị phạt 500.000-1.000.000 đồng.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/5 tới.

Hút thuốc lá tại nơi cấm sẽ bị phạt nguội?

VOV.VN - Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Góp ý cho dự thảo này, các chuyên gia đề nghị áp dụng hình thức phạt nguội với hành vi hút thuốc tại nơi cấm, đồng thời tăng mức xử phạt.

Hút thuốc lá điện tử từ năm 14 tuổi, nam sinh nhập viện khẩn cấp vì xẹp phổi

