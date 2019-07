Kẻ lạ mặt vứt gói hàng chứa 5 kg ma túy rồi lẩn trốn vào rừng sâu

Ngày 7/7, Đồn Biên phòng Thông Thụ thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cho biết đơn vị đã bàn giao 5 kg ma túy đá cùng tang vật vụ án để Phòng cảnh sát ma túy Công an Nghệ An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Chiếc xe máy và tang vật là 5kg ma túy đá mà đối tượng để lại tại hiện trường.

Trước đó (ngày 1/7), khi tuần tra khu vực biên giới thuộc địa bàn bản Mường Phú (xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An), lực lượng biên phòng phát hiện một người đàn ông mang túi bóng có dấu hiệu nghi vấn.



Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, kẻ lạ mặt đã vứt chiếc túi bóng màu đen cùng chiếc xe máy không biển số rồi lẩn trốn vào rừng.

Tại hiện trường tổ tuần tra thu giữ 1 túi nilon màu đen, 1 xe máy không biển số. Qua kiểm tra túi nilon màu đen phát hiện 5 gói bột màu trắng nghi là ma túy. Ngay sau đó Đồn Biên phòng Thông Thụ đã đề nghị giám định và được xác định đó là ma túy dạng đá, có trọng lượng 5 kg.