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Khánh Hòa lập nhiều chốt truy bắt phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Thứ Năm, 16:17, 29/10/2026
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VOV.VN - Sáng 29/10, Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại nhiều tuyến đường, tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy; chính quyền các địa phương lân cận cũng khuyến cáo người dân không vào khu vực rừng núi để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác truy bắt.

Tối 28/10, lực lượng chức năng bắt giữ Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Duy đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi bắt giữ, cán bộ, chiến sĩ cho Duy ăn uống trước khi bàn giao, xử lý theo quy định.

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Đối tượng Võ Hoàng Duy lúc bị bắt đã được cán bộ, chiến sĩ cho ăn uống.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, bắt giữ Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ) khi kiểm tra một xe khách lưu thông trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh.

Cường lên xe khách trên tuyến Quốc lộ 27C. Khi phương tiện đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, phát hiện và bắt giữ phạm nhân này.

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Khu vực núi rừng xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, nơi cảnh sát đang truy tìm 2 phạm nhân trốn trại.

Hiện nay, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát, kiểm tra phương tiện ra vào xã Diên Lâm và các địa bàn lân cận. Trên các Quốc lộ 27C (nối Khánh Hòa - Lâm Đồng); Quốc lộ 26 (nối Khánh Hòa - Đắk Lắk), cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động chốt chặn, kiểm tra chặt chẽ các phương tiện.

Trong đó, tại tuyến đèo Khánh Lê (Quộc lộ 27C) có tổng cộng 6 chốt kiểm soát kéo dài từ đỉnh đèo đến tuyến quốc lộ 27C giáp ranh Nha Trang. Còn tại đèo Phượng Hoàng (Quốc lộ 26), lực lượng cũng bố trí 1 chốt tại khu vực này và nhiều chốt gần đó.

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Các phương tiện được kiểm tra chặt chẽ.

Cùng với việc tăng cường kiểm soát, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến các phạm nhân đang lẩn trốn. UBND xã Diên Lâm thông báo, yêu cầu người dân không lên khu vực vùng núi, không vào địa bàn quản lý của Trại giam A2 từ 12 giờ ngày 27/10 đến hết ngày 30/10.

Tại các địa bàn lân cận, gồm Bắc Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa và Trung Khánh Vĩnh, chính quyền địa phương cũng phát đi cảnh báo tương tự. Người dân, nhất là những người thường vào rừng lấy mây, bắt ong hoặc làm việc tại khu vực hẻo lánh, được khuyến cáo tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng truy bắt các phạm nhân.

Vụ việc xảy ra chiều 21/10, khi 4 phạm nhân đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, đóng tại xã Diên Lâm, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng, Bộ Công an, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

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Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện.

Ngày 22/10, Trại giam A2 ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam”, theo khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự, đồng thời ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân.

Hai người còn lại đang bị truy bắt là Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan truy tìm, bắt giữ hai phạm nhân còn lại.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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