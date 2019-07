Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển ma túy

Chiều nay (24/7), UBND thành phố Hải Phòng khen thưởng Ban chuyên án 719T (Công an huyện An Dương) vì đã có thành tích trong triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy tổng hợp từ Điện Biên về Hải Phòng tiêu thụ.

Lãnh đạo UBND Hải Phòng trao thưởng cho tập thể Ban chuyên án

Tại buổi lễ, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã trao thưởng 30 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân trong Ban Chuyên án 719T.

Trước đó, vào ngày 8/7, tại khu vực bến xe Niệm Nghĩa, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Công an huyện An Dương phối hợp với Phòng PC 04, Phòng 5, Cục C04, Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Lò Văn Tỉnh (sinh năm 1982, thường trú đội 15, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Đỗ Nhật Nguyện (cư trú tại số nhà 30 Xuân Biểu, Đẩu Sơn 3, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 19,4 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 15 viên đạn cùng các vật chứng có liên quan.

Khám xét nơi ở của đối tượng Đỗ Nhật Nguyện, cơ quan chức năng cũng thu giữ 4 khẩu súng, 2 điện thoại di động và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng khai nhận mua ma túy từ Điện Biên, sau đó vận chuyển bằng xe khách đưa về Hải Phòng tiêu thụ. Quá trình đi nhận ma túy, các đối tượng luôn mang theo vũ khí “nóng” sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, bắt giữ.Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án; đề nghị Công an thành phố Hải Phòng tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; kiên quyết triệt phá các tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tập trung ở khu vực đường tàu, các điểm giáp ranh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố./.