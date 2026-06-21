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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan vụ hàng chục thanh, thiếu niên mang hung khí, hẹn đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.
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thanh niên, gây rối trật tự, tiktok, hẹn đánh nhau, đánh nhau, pháp luật
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_khoi_to_10_bi_can_hen_danh_nhau_qua_tiktok.m3u8
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2026-06/tiktok_khoi_to_10_bi_can_hen_danh_nhau_qua_tiktok.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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