Khởi tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Bamboo Capital

Chiều 7/7, tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Phó cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03 Bộ Công an), cho biết đã khởi tố 15 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Bamboo Capital.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Phó cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03 Bộ Công an). (Ảnh: Trọng Phú)

Trong các bị can có ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó Chủ tịch TPBank và ông Nguyễn Hồ Nam, nhà sáng lập Bamboo Capital.

Ông Đỗ Anh Tú (63 tuổi) làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TPBank từ năm 2012 và trực tiếp nắm 3,71% vốn tại đây. Tháng 3/2025, ông Tú từ chức tại TPBank.

Ông Nguyễn Hồ Nam là nhà sáng lập Bamboo Capital nhưng đã từ nhiệm và không còn giữ các chức vụ tại HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành tại công ty từ tháng 4/2024.

Công ty Cổ phần Bamboo Capital có tiền thân là Công ty Cổ phần Thủ Phủ Tre được thành lập từ tháng 11/2011. Năm 2015, Bamboo Capital trở thành công ty đại chúng và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).