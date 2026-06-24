Khởi tố 17 đối tượng mang hung khí truy lùng đối thủ

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

