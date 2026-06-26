Khởi tố 2 bị can đổ trái phép hơn 177 tấn chất thải rắn ra môi trường ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình phát hiện khu vực đất mặt nước thuộc quyền quản lý của UBND phường Nam Định, trước nhà ông Nguyễn Văn Thu (SN 1970, trú tại tổ dân phố Vạn Thanh, phường Nam Định), có dấu hiệu bị san lấp bằng chất thải rắn thông thường với khối lượng lớn.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, nhằm mục đích san lấp khu đất mặt nước rộng khoảng 280 m² để tạo mặt bằng trồng cây, Nguyễn Văn Thu đã thuê Trần Đức Điệp (SN 1982, trú tại tổ dân phố Đệ Tam, phường Nam Định) vận chuyển và đổ chất thải rắn thông thường vào khu vực này.

Công an phường Nam Định làm việc với Trần Đức Điệp và Nguyễn Văn Thu

Sau đó, Trần Đức Điệp đã thực hiện 129 chuyến xe tải, vận chuyển và đổ trái phép tổng cộng hơn 177 tấn chất thải rắn xuống khu vực đất mặt nước nêu trên. Hành vi này đã làm thay đổi hiện trạng khu đất công, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái và công tác quản lý đất đai của địa phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Điệp và Nguyễn Văn Thu về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường" theo khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự.