Khởi tố 2 cán bộ ngành thuế ở Cao Bằng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Minh Huy (sinh năm 1987, trú tại tổ 7, phường Đề Thám, Tp. Cao Bằng), cán bộ Chi cục thuế thành phố Cao Bằng; khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đàm Văn Hiệu (sinh năm 1972, trú tại tổ 15, phường Tân Giang, Tp. Cao Bằng), Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hà Minh Huy

Việc khởi tố hai bị can này nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Cao Bằng trong thời gian qua.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đàm Văn Hiệu và Hà Minh Huy đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra mở rộng./.