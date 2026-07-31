Khởi tố 2 đối tượng đổ trộm hơn 315 tấn chất thải đá, gây ô nhiễm môi trường

Trước đó, đầu tháng 6/2026, qua công tác nắm tình hình tại Khu công nghiệp Trà Đa (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Biển Hồ và các đơn vị chức năng kiểm tra khu đất nông nghiệp thuộc làng Phung do Lê Văn Nhanh quản lý, phát hiện hành vi đổ chất thải rắn trái quy định.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một lượng lớn đá bazan, đá granite vụn, đá vỡ và bột đá phát sinh sau quá trình chế biến được tập kết thành nhiều đống trên nền đất trống, không có mái che và không áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh (áo trắng).

Tổng khối lượng chất thải rắn thông thường đổ trái phép ra môi trường được xác định hơn 315 tấn, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Anh là người tiếp nhận chất thải rắn thông thường từ một nhà máy chế biến đá trong Khu công nghiệp Trà Đa.

Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải, Anh vẫn thuê thửa đất do Lê Văn Nhanh quản lý để tập kết, đổ bỏ toàn bộ số chất thải trên.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hóa: Phê chuẩn khởi tố 3 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường VOV.VN - Thông tin từ Viện KSND khu vực 3 (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.