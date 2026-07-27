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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố 24 người liên quan đường dây cá độ bóng đá đặc biệt lớn do Nguyễn Công Võ và Nguyễn Đức Nghiêm cầm đầu.
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https://vid.vov.vn/2026-07/2.khoi-to-24-nguoi-trong-duong-day-ca-do-bong-da-gan-1.200-ty-dong.m3u8
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Khởi tố 24 người trong đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng
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2026-07/2.khoi-to-24-nguoi-trong-duong-day-ca-do-bong-da-gan-1.200-ty-dong.m3u8
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