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Khởi tố 3 bị can là nguồn cung hàng giả cho Ngân 98

Thứ Năm, 15:46, 01/10/2026
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VOV.VN - Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố thêm 3 bị can là nguồn cung cấp hàng hóa cho Ngân 98.

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã truy xét nguồn cung cấp các sản phẩm giảm cân cho Võ Thị Ngọc Ngân, tức Ngân 98.

Theo kết quả điều tra, nguồn cung được xác định là Đặng Thiên Hương, sinh năm 1992, thường trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội, chủ Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm giảm cân có chứa hai chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố đối với 3 bị can. (Ảnh: CACC)

Ngoài cung cấp sản phẩm cho Ngân 98, Hương còn bị xác định đã sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp khác.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có buôn bán thực phẩm giảm cân liên quan các bị can trên, đề nghị đến Cơ quan điều tra để trình báo để được xem xét theo quy định.

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Từ trái sang các bị can: Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng và Đặng Thiên Hương. (Ảnh: CACC)

Công an TP.HCM khuyến cáo chất Sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ; Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư. Người dân không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, nhất là các gói viên “tặng kèm” không nhãn mác, không công bố.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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