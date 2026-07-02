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Khởi tố 3 bị can, thu giữ 207 cá thể động vật hoang dã

Thứ Năm, 15:13, 02/07/2026
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VOV.VN - Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Theo điều tra ban đầu, ngày 12/6, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 2, phường Đông Hòa, lực lượng Cảnh sát kinh tế Đắk Lắk kiểm tra, phát hiện Lê Thanh Tuấn (SN 1973, trú khu phố 2, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) đang vận chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã.

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Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, 3 đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loài thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ như rắn hổ chúa, rùa hộp trán vàng, rùa núi vàng cùng nhiều cá thể động vật hoang dã khác.

Cũng trong ngày 12/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra cơ sở nuôi động vật hoang dã của Bùi Văn Hiệu (SN 1979, trú thôn 6 Cư Ni, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Ngoài số động vật được cấp phép nuôi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cá thể động vật hoang dã không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, gồm tê tê, rùa, kỳ đà vân, trăn gấm, cheo cheo và nhiều loài động vật khác.

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Những cá thể rùa là tang vật trong vụ án. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Mở rộng điều tra, lực lượng công an kiểm tra nơi ở của Giàng Quán Tùng (SN 1978, trú thôn 7A, xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk), phát hiện và tạm giữ thêm nhiều cá thể động vật hoang dã cùng các bộ phận động vật nghi liên quan đến hoạt động thu mua, tàng trữ, mua bán trái phép.

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Cơ quan thu giữ nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm trong 2 vụ án. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Theo cơ quan điều tra, tang vật thu giữ trong 2 vụ án gồm 207 cá thể động vật hoang dã. Hiện toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao cho cơ quan chuyên môn quản lý, chăm sóc; vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Khởi tố vụ án buôn bán động vật hoang dã qua biên giới, thu giữ tê tê quý hiếm

VOV.VN - Ngày 11/6, CQ CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

PV/VOV-Tây Nguyên
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