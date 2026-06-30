Khởi tố 30 bị can chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Tóm tắt

VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng, đồng thời khởi tố 30 bị can, thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện chế tạo súng.

