Khởi tố 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại công trường nhà máy sản xuất mô tô điện

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại công trường Nhà máy sản xuất mô tô điện VinFast, thuộc địa bàn phường Vũng Áng.

