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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại công trường Nhà máy sản xuất mô tô điện VinFast, thuộc địa bàn phường Vũng Áng.
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_khoi_to_5_doi_tuong_trom_cap_tai_san_tai_cong_truong_nha_may_san_xuat_mo_to_dien1.m3u8
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Từ khóa
Khởi tố 5 đối tượng trộm cắp tài sản tại công trường nhà máy sản xuất mô tô điện
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2026-06/tiktok_khoi_to_5_doi_tuong_trom_cap_tai_san_tai_cong_truong_nha_may_san_xuat_mo_to_dien1.m3u8
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