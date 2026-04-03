Khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Giết người” do mâu thuẫn nợ tiền

Các đối tượng gồm: Nguyễn Võ Đăng Khoa (SN 2006), Nguyễn Khánh Duy (SN 2005), Phan Công Minh (SN 1999), Nguyễn Thanh Tường (SN 2005, cùng trú xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 2007, trú xã Cần Giờ, TP.HCM).

Nguyễn Võ Đăng Khoa, một trong 5 đối tượng có liên quan đến vụ án giết người

Theo điều tra, ngày 15/2/2026, do mâu thuẫn từ việc vay mượn số tiền 5 triệu đồng, Huỳnh Lưu Nghĩa (trú xã Gia Thuận) đã gọi điện yêu cầu Nguyễn Khánh Duy trả nợ, dẫn đến cãi vã.

Sau đó, Nghĩa cùng 6 người mang theo hung khí, đi xe mô tô đến tìm Duy để giải quyết. Nhóm của Duy cũng chuẩn bị sẵn nhiều dao tự chế để đối phó. Khi hai nhóm gặp nhau tại ấp Chợ, xã Gia Thuận, đã xảy ra truy đuổi, tấn công lẫn nhau.

Trong lúc hỗn loạn, Nguyễn Võ Đăng Khoa đã dùng hung khí tấn công Huỳnh Lưu Nghĩa, khiến nạn nhân tử vong.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.