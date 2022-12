Khởi tố 5 vụ tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép tại Bình Phước

Từ đầu năm 2022 đến ngày 1/12/2022, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã phát hiện 6 vụ tổ chức xuất nhập cảnh trái phép cho 16 người, gồm 1 công dân Việt Nam, 15 công dân Trung Quốc.

Qua điều tra, xác minh, công an đã khởi tố 5 vụ “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”, khởi tố 3 bị can có liên quan. Các vụ còn lại đang được điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Các lực lượng tuyên truyền người dân vùng biên giới cùng đấu tranh với các loại tội phạm

Theo Công an tỉnh Bình Phước, việc xác lập và đấu tranh thành công các chuyên án chống tội phạm xuất nhập cảnh trái phép đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, loại tội phạm này chưa bao giờ hết "nóng" và luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Để đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ, Tết nguyên đán 2023, Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo công an các huyện phối hợp với các đơn vị trong tỉnh, các tỉnh có chung đường biên giới thuộc Vương quốc Campuchia kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm; tăng cường tuyên truyền để đồng bào nơi biên giới nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, không tiếp tay cho tội phạm./.