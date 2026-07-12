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VOV.VN - Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây tổ chức thu gom, vận chuyển và đổ trái phép chất thải xây dựng, qua đó khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.
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khởi tố, bị can, trái phép
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-khoi-to-6-bi-can-trong-duong-day-do-trai-phep-gan-800-tan-chat-thai-xay-dung.m3u8
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2026-07/tiktok-khoi-to-6-bi-can-trong-duong-day-do-trai-phep-gan-800-tan-chat-thai-xay-dung.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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