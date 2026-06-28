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VOV.VN - Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Lê Hữu Long (còn gọi là Long Thanh, SN 1987, trú tổ dân phố Tây Yên, phường Thành Sen). Theo Công an, Long là đối tượng có nhiều tiền án về các tội "Giết người", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy".
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ma túy, Hà Tĩnh, công an, Thành Sơn, tàng trữ ma túy
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2026-06/tiktok_30.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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