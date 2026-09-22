English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố 6 người liên quan vụ hỗn chiến tại quán cà phê ở Đắk Lắk

Thứ Ba, 14:56, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mâu thuẫn trong lúc thanh toán tiền cà phê, hai nhóm gọi thêm người đến giải quyết rồi dùng hung khí hỗn chiến, đánh, chém nhau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 6 người liên quan.

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị can gồm Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi), Y Xương Niê (23 tuổi), Ngô Trường Luân (38 tuổi), Nguyễn Trọng Việt (44 tuổi), Nguyễn Công Tài (22 tuổi) và Nguyễn Nam Trường (19 tuổi).

khoi to 6 nguoi lien quan vu hon chien tai quan ca phe o Dak lak hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê Hồ Sen, xã Krông Ana. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trong đó, Tùng, Y Xương, Luân và Việt bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Tài và Trường bị khởi tố về cả hai hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 21/4, Tùng cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại quán Hồ Sen, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc thanh toán, nhóm Tùng xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên quán. Tùng được xác định đã cầm ly nước hất vào mặt và dùng tay đánh vào đầu một nhân viên.

Sau đó, hai bên gọi điện, lôi kéo hàng chục người đến quán để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai nhóm dùng nhiều loại hung khí đánh, chém nhau khiến nhiều người bị thương.

Công an xã Krông Ana kịp thời có mặt, giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý những người liên quan theo quy định.

cac_doi_tuong_tai_cong_an_phuong_soc_trang-_anh_cong_an_can_tho.png

Khởi tố 6 đối tượng trong vụ 39 người hỗn chiến

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng gồm: Trần Ngọc Yến, Võ Văn Giàu, Phạm Văn Vũ, Lê Lam Trung Hậu, Nguyễn Minh Giàu và Nguyễn Trọng Thiện để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 16 đối tượng hỗn chiến trên Quốc lộ 1B ở Thái Nguyên
Khởi tố 16 đối tượng hỗn chiến trên Quốc lộ 1B ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1B, thuộc địa bàn xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Khởi tố 16 đối tượng hỗn chiến trên Quốc lộ 1B ở Thái Nguyên

Khởi tố 16 đối tượng hỗn chiến trên Quốc lộ 1B ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1B, thuộc địa bàn xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Nóng 24h: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm ở Nghệ An
Nóng 24h: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm ở Nghệ An

VOV.VN - Phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Quỳ Hợp cũ, tỉnh Nghệ An đã kéo nhau đi hỗn chiến. 11 người bị khởi tố về tội "gây rối trật tự công cộng".

Nóng 24h: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm ở Nghệ An

Nóng 24h: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm ở Nghệ An

VOV.VN - Phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội, 2 nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Quỳ Hợp cũ, tỉnh Nghệ An đã kéo nhau đi hỗn chiến. 11 người bị khởi tố về tội "gây rối trật tự công cộng".

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật