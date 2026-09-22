Khởi tố 6 người liên quan vụ hỗn chiến tại quán cà phê ở Đắk Lắk

Ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị can gồm Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi), Y Xương Niê (23 tuổi), Ngô Trường Luân (38 tuổi), Nguyễn Trọng Việt (44 tuổi), Nguyễn Công Tài (22 tuổi) và Nguyễn Nam Trường (19 tuổi).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê Hồ Sen, xã Krông Ana. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trong đó, Tùng, Y Xương, Luân và Việt bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Tài và Trường bị khởi tố về cả hai hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 21/4, Tùng cùng nhóm bạn đến uống cà phê tại quán Hồ Sen, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc thanh toán, nhóm Tùng xảy ra mâu thuẫn với hai nhân viên quán. Tùng được xác định đã cầm ly nước hất vào mặt và dùng tay đánh vào đầu một nhân viên.

Sau đó, hai bên gọi điện, lôi kéo hàng chục người đến quán để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, hai nhóm dùng nhiều loại hung khí đánh, chém nhau khiến nhiều người bị thương.

Công an xã Krông Ana kịp thời có mặt, giải tán đám đông và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý những người liên quan theo quy định.

Khởi tố nhóm đối tượng hỗn chiến bằng vỏ chai bia trên đường phố Hà Nội VOV.VN - Công an xã Tam Hưng (Hà Nội) vừa điều tra, làm rõ nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy mang theo vỏ chai bia, đuổi đánh nhau và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, khởi tố 8 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.