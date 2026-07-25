Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây ghi số đề giao dịch gần 8 tỷ đồng

Lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn phường Hòa Khánh xuất hiện đường dây ghi số đề quy mô lớn, có nhiều đầu mối tham gia tổ chức, nhận và chuyển bảng đề. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng lập Chuyên án để tập trung đấu tranh.

9 đối tượng bị khởi tố trong đường dây

Lúc17h45 ngày 14/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, triệu tập làm việc 27 đối tượng có liên quan. Bước đầu xác định, Phạm Thị Thu Lan, sinh năm 1975, trú phường Hòa Khánh là một đầu mối trực tiếp nhận bảng đề của nhiều người chơi, sau đó chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan, sinh năm 1966, trú phường Hải Châu. Hai đối tượng thống nhất Kỳ Lan được hưởng hoa hồng 11% trên số tiền bán đề, số tiền thắng, thua còn lại sẽ chia đôi giữa hai bên. Riêng trong ngày 14/7/2026, Phạm Thị Thu Lan đã chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan bảng đề của ba đài Bắc, Trung và Nam với tổng số tiền dùng để đánh bạc hơn gần 259 triệu đồng.

Điều tra cũng xác định từ tháng 5/2026, Phạm Thị Thu Lan còn chuyển bảng đề cho Nguyễn Thị Minh Phượng, sinh năm 1982, trú phường Hòa Khánh để tiếp tục tổ chức thắng, thua với người chơi. Một mắt xích khác của đường dây là Huỳnh Thị Quảng, sinh năm 1969, trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Kết quả điều tra xác định Quảng trực tiếp nhận bảng đề của nhiều người chơi rồi chuyển cho con rể là Nguyễn Ngô Quốc Anh (thường gọi “Bi”) để hưởng tiền hoa hồng.

Lực lượng Công an đã kịp thời thu giữ, trích xuất dữ liệu điện tử và phát hiện nhiều tin nhắn, hình ảnh thể hiện việc chuyển bảng đề giữa Quảng và tài khoản mang tên “Anh Bi Em”. Đây là một trong những tài liệu quan trọng giúp Ban Chuyên án làm rõ vai trò của các đối tượng trong đường dây.

Cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi của nhiều người trực tiếp tham gia đánh bạc, trong đó có Trương Thị Thêm, sinh năm 1969 và Nguyễn Thành Tây, sinh năm 1983, cùng trú phường Hòa Khánh cùng nhiều đối tượng khác. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5/2026 đến khi bị triệt phá, tổ chức theo nhiều tầng nấc, giao dịch hoàn toàn trên môi trường mạng. Sau khi nhận và chuyển bảng đề, các đối tượng đều chủ động xóa dữ liệu nhằm đối phó cơ quan chức năng. Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của toàn đường dây gần 8 tỷ đồng.

Khám xét, lực lượng Công an thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 2 máy tính cầm tay, hơn 17,6 triệu đồng tiền mặt, 4.473 USD, 1 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, nhiều trang sức cùng tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Ngày 21/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Quảng, Phạm Thị Thu Lan, Trần Thị Kỳ Lan và Nguyễn Thị Minh Phượng về tội Tổ chức đánh bạc.

Cùng vụ án, Cơ quan điều tra khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Thêm, Nguyễn Thành Tây, Võ Thị Huệ, sinh năm 1974, trú phường Hải Châu; Phan Thị Phượng, sinh năm 1971, trú phường Hòa Khánh và Đặng Thị Thanh, sinh năm 1976, trú phường An Khê về tội Đánh bạc.

Ngày 22/7/2026, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4, thành phố Đà Nẵng đã phê chuẩn toàn bộ các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.