Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng trộm tôm hùm, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng ở Đắk Lắk

Triệt phá băng nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt giữ 7 đối tượng tại Huế

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế vừa phối hợp với Công an thị trấn Lăng Cô, Công an xã Lộc Tiến và Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.