Khởi tố, bắt giam một cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở Quảng Trị

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can và lệnh khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với Đào Xuân Hùng, cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.