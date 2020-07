Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ngược đãi mẹ ruột

Ngày 23/7, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dương Thị Ngọc Mai, 55 tuổi, ngụ tại ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Dương Thị Ngọc Mai tại Cơ quan Công an.

Như tin đã đưa, trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài khoảng 3 phút ghi lại cảnh một phụ nữ vừa tắm vừa chửi mắng một cụ bà. Thậm chí, người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào vùng bụng, mặt của cụ bà mặc cho cụ khóc lóc, van xin.

Không dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn liên tục nói "chết sớm đi" và hăm dọa sẽ bóp cổ nếu như cụ bà cứ khóc. Sự việc được cho là xảy ra trên địa bàn xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Ngay sau khi nắm được sự việc, Công an huyện Tri Tôn đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ. Qua điều tra xác định bà Mai chính là người có hành vi ngược đãi mẹ ruột mình là cụ Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1933, và đã qua đời vào ngày 12/2 vừa qua. Khi bà Mai được Công an mời lên làm việc; bước đầu Mai thừa nhận chỉ thực hiện hành vi ngược đãi mẹ một lần. Tuy nhiên, qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã chứng minh được bà Mai đã nhiều lần thực hiện hành vi ngược đãi cụ Lan./.