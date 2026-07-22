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VOV.VN - Hồ Ngọc Tiên Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/5.khoi-to-bat-tam-giam-ong-chu-nha-khoa-dai-nam-ho-ngoc-tien-trung-l2.m3u8
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Từ khóa
Khởi tố, bắt tạm giam ông chủ Nha khoa Đại Nam Hồ Ngọc Tiên Trung
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2026-07/5.khoi-to-bat-tam-giam-ong-chu-nha-khoa-dai-nam-ho-ngoc-tien-trung-l2.m3u8
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