Khởi tố, bắt tạm giam Tôn Bằng - chồng cũ Hằng Du Mục

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của Hằng Du Mục.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với ông Tôn Bằng. (Ảnh: CACC)

Công an TP.HCM cho biết, bị can Tôn Bằng bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM phát hiện Tôn Bằng là chồng cũ của bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Tiktoker Hằng Du Mục) sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ có dấu hiệu vi phạm.

Ông Tôn Bằng bị khởi tố vì kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” khi chưa được cho phép. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra xác định nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục.

Ông Hảo giao cho con ruột là Tiktoker Hằng Du Mục để kinh doanh bán hàng thông qua ứng dụng Tiktok.

Từ năm 2022, Tôn Bằng cùng bà Hằng-khi đó là vợ, nhập khẩu và kinh doanh táo đỏ. Theo cơ quan điều tra, Tôn Bằng biết rõ quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc ông Hảo, việc sử dụng phải trong phạm vi được ủy quyền.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Tôn Bằng thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” khi chưa được ông Hảo cho phép.

Công an phát hiện 28.794 kg táo đỏ của ông Tôn Bằng mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”. (Ảnh: CACC)

Khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn, TP.HCM, do Tôn Bằng làm người đại diện theo pháp luật, công an phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Theo công an, tại thời điểm kiểm tra, công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số hàng này.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra các quyết định tố tụng đối với Tôn Bằng.

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