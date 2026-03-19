Khởi tố bị can 19 tuổi về hành vi đánh bạc trên không gian mạng

Chiều 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường (SN 2007, trú tại thôn Dưỡng Phú, xã Lương Bằng) về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoàng Văn Trường tại cơ quan điều tra

Qua xác minh, Công an xã Lương Bằng xác định Trường sử dụng máy tính tại quán Internet, đăng nhập tài khoản cá nhân vào ứng dụng để cá cược “tài xỉu” ăn thua bằng tiền. Đối tượng thực hiện nạp tiền qua tài khoản ngân hàng tích hợp trong hệ thống. Riêng ngày 22/1/2026, Trường đã tham gia cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45,4 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cảnh báo, hình thức đánh bạc trực tuyến đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong giới trẻ, khi các ứng dụng được thiết kế tinh vi, núp bóng trò chơi giải trí, dễ tiếp cận. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn kéo theo nhiều hệ lụy như nợ nần, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Người dân được khuyến cáo nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, nhất là trên không gian mạng, nhằm tránh hậu quả pháp lý và tác động tiêu cực đến bản thân, gia đình và xã hội.