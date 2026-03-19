中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố bị can 19 tuổi về hành vi đánh bạc trên không gian mạng

Thứ Năm, 15:13, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hoàng Văn Trường ra quán net để đánh 'tài xỉu' được thua bằng tiền trên ứng dụng đánh bạc. Trong 1 ngày, Trường cá cược tới 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.

Chiều 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường (SN 2007, trú tại thôn Dưỡng Phú, xã Lương Bằng) về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoàng Văn Trường tại cơ quan điều tra

Qua xác minh, Công an xã Lương Bằng xác định Trường sử dụng máy tính tại quán Internet, đăng nhập tài khoản cá nhân vào ứng dụng để cá cược “tài xỉu” ăn thua bằng tiền. Đối tượng thực hiện nạp tiền qua tài khoản ngân hàng tích hợp trong hệ thống. Riêng ngày 22/1/2026, Trường đã tham gia cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45,4 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an cảnh báo, hình thức đánh bạc trực tuyến đang tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong giới trẻ, khi các ứng dụng được thiết kế tinh vi, núp bóng trò chơi giải trí, dễ tiếp cận. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn kéo theo nhiều hệ lụy như nợ nần, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Người dân được khuyến cáo nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, nhất là trên không gian mạng, nhằm tránh hậu quả pháp lý và tác động tiêu cực đến bản thân, gia đình và xã hội.

Vĩnh Long khởi tố 2 đối tượng đánh bạc có tiền sự

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Tròn (thường trú ấp Tân Biên, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long) và Mai Thị Như Ý (thường trú khu vực 12, phường Ô Môn, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi can tội đánh bạc trái phép.

PV/VOV.VN
Tag: đánh bạc đánh bạc trên mạng công an tỉnh Hưng Yên khởi tố
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Phát hiện nhóm người tụ tập đánh bạc trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh bầu cử

VOV.VN - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Công an xã Yên Phong (tỉnh Thái Nguyên) đã phát hiện, xử lý một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc trái phép.

Bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc tại tầng hầm khách sạn ở Nha Trang

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người nước ngoài có hành vi đánh bạc trái phép tại một câu lạc bộ trò chơi điện tử có thưởng đặt trong khách sạn 5 sao ở phường Nha Trang.

Khởi tố đối tượng 16 tuổi đánh bạc trên mạng ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.Đ.N (SN 2009, trú tại xã Chợ Đồn) về hành vi đánh bạc trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 37 triệu đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật