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Khởi tố bị can đối với đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em

Thứ Tư, 16:55, 01/07/2026
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VOV.VN - Công an xã Phúc Thịnh, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Hồ Đắc Quyết (sinh năm: 1993, HKTT: Thôn Bắc, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi. Trước đó, năm 2020, đối tượng Quyết đã có 01 tiền án về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ngày 1/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Thịnh tiếp nhận tin báo của hai cháu L.N.B và T.P.L (đều sinh năm 2015; cùng trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) về việc khoảng 10h ngày 25/6/2026, khi đang điều khiển xe đạp đến khu vực ngã ba thôn Cán Khê thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát dùng tay thực hiện hành vi dâm ô trước khi bỏ chạy.

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Đối tượng Hồ Đắc Quyết tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phúc Thịnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, điều tra, nhanh chóng làm rõ đối tượng thực hiện hành vi là Hồ Đắc Quyết. Quá trình điều tra xác định, Quyết đã tháo biển kiểm soát xe máy để tránh bị phát hiện, điều khiển xe đến địa bàn xã Phúc Thịnh tìm các trường hợp là học sinh nữ để thực hiện hành vi dâm ô.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hành vi của Hồ Đắc Quyết đủ yếu tố cấu thành tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.

Công an xã Phúc Thịnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Đắc Quyết về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" để xử lý theo quy định pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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