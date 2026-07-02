Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 1/7, Công an Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận tin báo của hai cháu L.N.B và T.P.L (đều sinh năm 2015; cùng trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) về việc khoảng 10h ngày 25/6/2026, khi đang điều khiển xe đạp đến khu vực ngã ba thôn Cán Khê thì bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát dùng tay thực hiện hành vi dâm ô trước khi bỏ chạy.