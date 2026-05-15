Khởi tố các đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Các bị can gồm: Nguyễn Hữu Tính (SN 1996), trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang; Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004), trú tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ và Nguyễn Văn Minh, SN (2002), trú tại phường Phú Lợi, TP Cần Thơ về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào lúc 22 giờ, ngày 27/4, trong quá trình phối hợp tuần tra kiểm soát, Công an phường Sóc Trăng và Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phát hiện Huỳnh Trí Vĩ điều khiển xe mô tô chở theo 1 đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn nên đã mời cả hai đối tượng về trụ sở Công an phường Sóc Trăng làm việc.

Đối tượng Huỳnh Trí Vĩ

Tại cơ quan Công an, Vĩ khai nhận có sử dụng mạng xã hội để giao dịch mua bán súng, đạn. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” nên Công an phường Sóc Trăng đã thông báo cho Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp, điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tính và số tang vật thu giữ tại nhà của Tính

Qua khai thác, đấu tranh, Vĩ khai nhận có dùng tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia 1 hội nhóm mua bán súng Rulo, ZP5, SKY… Tại đây Vĩ quen biết và kết bạn Zalo với Nguyễn Hữu Tính và đã 04 lần đặt mua súng của Tính để đem về bán lại cho người khác kiếm lời.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh và khẩu súng thu được tại nơi làm việc của Minh

Cụ thể, vào khoảng tháng 8/2025, Vĩ đặt mua của Tính 01 khẩu súng loại Rulo để bán cho Nguyễn Văn Minh. Đến tháng 2/2026, Vĩ tiếp tục đặt mua của Tính một khẩu súng loại Rulo SKY và 20 viên đạn để bán cho 1 đối tượng khác nhưng khi đem về bắn thử thì súng không nổ nên trả súng lại cho Vĩ. Đến ngày 11/4/2026, Vĩ đặt mua của Tính một khẩu súng PCV nén hơi bằng gas, bắn đạn bi sắt. Lần thứ 4, vào ngày 29/4, khi Tính thuê người vận chuyển 1 khẩu súng xuống bán cho Vĩ thì bị Cơ quan điều tra phát hiện tạm giữ.

Số tang vật mà lực lượng Công an đã thu giữ

Cơ quan điều tra đã triệu tập các cá nhân có liên quan đến làm việc và thu giữ bốn khẩu súng gồm: một khẩu súng loại Rulo, ZP5; một khẩu súng PCV nén hơi bằng gas, bắn đạn bi sắt; một khẩu súng logo KIMBER, kèm theo 4 viên đạn trong ổ đạn; một khẩu súng tự chế; hai con dao cánh bướm; hơn 1.000 viên bi sắt và nhiều linh kiện dùng cho súng khác.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.