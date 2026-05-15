中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố các đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Thứ Sáu, 22:20, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Qua điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, đạn và tang vật liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các bị can gồm: Nguyễn Hữu Tính (SN 1996), trú tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang; Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004), trú tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ và Nguyễn Văn Minh, SN (2002), trú tại phường Phú Lợi, TP Cần Thơ về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào lúc 22 giờ, ngày 27/4, trong quá trình phối hợp tuần tra kiểm soát, Công an phường Sóc Trăng và Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phát hiện Huỳnh Trí Vĩ điều khiển xe mô tô chở theo 1 đối tượng khác có biểu hiện nghi vấn nên đã mời cả hai đối tượng về trụ sở Công an phường Sóc Trăng làm việc.

khoi to cac doi tuong mua ban trai phep vu khi quan dung hinh anh 1
Đối tượng Huỳnh Trí Vĩ

Tại cơ quan Công an, Vĩ khai nhận có sử dụng mạng xã hội để giao dịch mua bán súng, đạn. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” nên Công an phường Sóc Trăng đã thông báo cho Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp, điều tra theo thẩm quyền.

khoi to cac doi tuong mua ban trai phep vu khi quan dung hinh anh 2
Đối tượng Nguyễn Hữu Tính và số tang vật thu giữ tại nhà của Tính

Qua khai thác, đấu tranh, Vĩ khai nhận có dùng tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia 1 hội nhóm mua bán súng Rulo, ZP5, SKY… Tại đây Vĩ quen biết và kết bạn Zalo với Nguyễn Hữu Tính và đã 04 lần đặt mua súng của Tính để đem về bán lại cho người khác kiếm lời.

khoi to cac doi tuong mua ban trai phep vu khi quan dung hinh anh 3
Đối tượng Nguyễn Văn Minh và khẩu súng thu được tại nơi làm việc của Minh

Cụ thể, vào khoảng tháng 8/2025, Vĩ đặt mua của Tính 01 khẩu súng loại Rulo để bán cho Nguyễn Văn Minh. Đến tháng 2/2026, Vĩ tiếp tục đặt mua của Tính một khẩu súng loại Rulo SKY và 20 viên đạn để bán cho 1 đối tượng khác nhưng khi đem về bắn thử thì súng không nổ nên trả súng lại cho Vĩ. Đến ngày 11/4/2026, Vĩ đặt mua của Tính một khẩu súng PCV nén hơi bằng gas, bắn đạn bi sắt. Lần thứ 4, vào ngày 29/4, khi Tính thuê người vận chuyển 1 khẩu súng xuống bán cho Vĩ thì bị Cơ quan điều tra phát hiện tạm giữ.

khoi to cac doi tuong mua ban trai phep vu khi quan dung hinh anh 4
Số tang vật mà lực lượng Công an đã thu giữ

Cơ quan điều tra đã triệu tập các cá nhân có liên quan đến làm việc và thu giữ bốn khẩu súng gồm: một khẩu súng loại Rulo, ZP5; một khẩu súng PCV nén hơi bằng gas, bắn đạn bi sắt; một khẩu súng logo KIMBER, kèm theo 4 viên đạn trong ổ đạn; một khẩu súng tự chế; hai con dao cánh bướm; hơn 1.000 viên bi sắt và nhiều linh kiện dùng cho súng khác.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
Tag: Cần Thơ khởi tố mua bán vũ khí quân dụng Công an Cần Thơ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện vụ mua bán, trao đổi súng đạn tại Thái Nguyên
Phát hiện vụ mua bán, trao đổi súng đạn tại Thái Nguyên

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ, mua bán, trao đổi súng đạn.

Phát hiện vụ mua bán, trao đổi súng đạn tại Thái Nguyên

Phát hiện vụ mua bán, trao đổi súng đạn tại Thái Nguyên

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ, mua bán, trao đổi súng đạn.

Bắt đối tượng mua ma túy từ nước ngoài, thu giữ súng đạn và 2 bánh heroin
Bắt đối tượng mua ma túy từ nước ngoài, thu giữ súng đạn và 2 bánh heroin

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, bắt Trần Văn Thục, thu giữ 2 bánh heroin, 6 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn, 4 viên đạn.

Bắt đối tượng mua ma túy từ nước ngoài, thu giữ súng đạn và 2 bánh heroin

Bắt đối tượng mua ma túy từ nước ngoài, thu giữ súng đạn và 2 bánh heroin

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, bắt Trần Văn Thục, thu giữ 2 bánh heroin, 6 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn, 4 viên đạn.

Bông súng ma - “vàng trắng” mùa nước nổi thay đổi cuộc sống nông dân An Giang
Bông súng ma - “vàng trắng” mùa nước nổi thay đổi cuộc sống nông dân An Giang

VOV.VN - Mỗi mùa nước nổi về, loài hoa dân dã "bông súng ma" bỗng trở thành “đặc sản vàng” mang lại thu nhập hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày, góp phần cải thiện đời sống cho người dân vùng biên giới An Giang.

Bông súng ma - “vàng trắng” mùa nước nổi thay đổi cuộc sống nông dân An Giang

Bông súng ma - “vàng trắng” mùa nước nổi thay đổi cuộc sống nông dân An Giang

VOV.VN - Mỗi mùa nước nổi về, loài hoa dân dã "bông súng ma" bỗng trở thành “đặc sản vàng” mang lại thu nhập hàng trăm nghìn đồng mỗi ngày, góp phần cải thiện đời sống cho người dân vùng biên giới An Giang.

Kho súng đạn khổng lồ bị bóc gỡ từ đường dây mua bán vũ khí online
Kho súng đạn khổng lồ bị bóc gỡ từ đường dây mua bán vũ khí online

VOV.VN - Từ thú vui săn bắn, một 9X ở Bắc Ninh đã dựng nên đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí quân dụng khổng lồ, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội. Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá, thu giữ cả kho súng đạn và vạch trần thủ đoạn “lách luật” đầy nguy hiểm.

Kho súng đạn khổng lồ bị bóc gỡ từ đường dây mua bán vũ khí online

Kho súng đạn khổng lồ bị bóc gỡ từ đường dây mua bán vũ khí online

VOV.VN - Từ thú vui săn bắn, một 9X ở Bắc Ninh đã dựng nên đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí quân dụng khổng lồ, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội. Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá, thu giữ cả kho súng đạn và vạch trần thủ đoạn “lách luật” đầy nguy hiểm.

Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán súng đạn
Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán súng đạn

VOV.VN - Các đối tượng mua linh kiện súng từ các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài, sau đó mang về Việt Nam lắp ráp rồi rao bán trên các mạng xã hội.

Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán súng đạn

Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán súng đạn

VOV.VN - Các đối tượng mua linh kiện súng từ các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài, sau đó mang về Việt Nam lắp ráp rồi rao bán trên các mạng xã hội.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật